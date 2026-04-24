Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schopfheim: Motorradfahrerin kommt von Kreisstraße ab - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.04.2026, gegen 15.30 Uhr, kam eine 18-jährige Motorradfahrerin von der Kreisstraße 6352 ab. Sie befuhr die Kreisstraße 6352 von Gersbach kommend in Richtung Todtmoos, als sie in einer Linkskurve aus hier nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Sie stürzte und im weiteren Verlauf kollidierte sie mit einer Felswand. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus nach Freiburg geflogen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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