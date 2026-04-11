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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0248--Zeuge hält Dieb fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Ostertor, Präsident-Kennedy-Platz
Zeit: 	10.4.26, 15.40 Uhr

Am Freitagnachmittag ergriff ein Dieb im Ostertor die Handtasche einer 67 Jahre alten Bremerin und flüchtete. Der 17-Jährige konnte jedoch durch einen couragierten Zeugen gestellt werden.

Der junge Täter näherte sich der 67-Jährigen, die auf einer Bank am Präsident-Kennedy-Platz saß. Dabei ergriff der Jugendliche unbemerkt die Handtasche, die neben ihr auf der Bank lag und flüchtete. Dies beobachtete ein Passant, stellte dem Täter ein Bein und konnte diesen erfolgreich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 17-Jährige aus Marokko wurde vorläufig festgenommen; es wird geprüft, ob er für weitere gleichgelagerte Delikte verantwortlich ist. Die Soko Junge Räuber hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei lobt das couragierte Verhalten des Zeugen. Gleichzeitig rät die Polizei grundsätzlich dazu, sich selbst und andere nicht in Gefahr zu bringen. Ein Zeuge muss kein Held sein. Rufen Sie sofort die Polizei über den kostenlosen Notruf 110 und geben Sie Täterbeschreibung und Fluchtrichtung durch. Holen Sie sich Unterstützung und fordern Sie andere aktiv zur Mithilfe auf.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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