Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0246--Festnahmen nach Tötungsdelikt in Bremer Neustadt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 17.3.26, 19.30 Uhr

Nach den tödlichen Schüssen in der Bremer Neustadt Mitte März, bei dem ein 32-Jähriger verstarb (siehe unsere Pressemeldung Nr. 0189), haben Polizei und Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg erzielt und zwei mutmaßliche Täter festgenommen.

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Mordkommission gerieten ein 35- und ein 37-Jähriger als Tatverdächtige in den Fokus. In der Folge konnten für die beiden türkischen Staatsangehörigen Haftbefehle erwirkt und in dieser Woche vollstreckt werden.

Die Tatbeteiligungen sowie der konkrete Ablauf der Tat sind weiterhin Gegenstand intensiver Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

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