Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0242 --Frau ausgeraubt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Vegesacker Rampe Zeit: 07.04.2026, 09:00 Uhr

Am Dienstagmorgen raubte ein unbekannter Täter einer 55 Jahre alten Frau in Vegesack eine Stofftasche mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 09:00 Uhr wollte die Frau in der Straße Vegesacker Rampe parken. Auf dem Beifahrersitz lag eine Tasche, in der sich Bargeld befand. Plötzlich öffnete ein Mann die Beifahrertür und wollte den Beutel an sich nehmen. Die Frau versuchte noch, diesen festzuhalten, der Mann schlug jedoch nach hier und riss weiter daran. Schließlich flüchtete er mit der Beute in Richtung Gerhard-Rohlfs-Passage. Ein zweiter Mann soll auf ihn gewartet haben und mit ihm geflüchtet sein. Die 55-Jährige wurde dabei leicht verletzt, stand aber sichtlich unter dem Eindruck der Tat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt und 170 bin 175 cm groß. Er sprach gebrochenes Deutsch und hatte einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, außerdem trug er eine schwarze Kappe und dünne, helle Handschuhe. Den zweiten Mann konnte die Frau nicht weiter beschreiben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

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