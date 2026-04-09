Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0243 --Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 - erheblicher Sachschaden und mehrere Verletzte--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Obervieland, OT Arsten, Bundesautobahn 1 Zeit: 09.04.2026, 6 Uhr

Am frühen Morgen kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, in Höhe des Rastplatzes Krummhörens Kuhlen, zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 26-jähriger Lkw-Fahrer das Stauende und fuhr auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen weiteren Sattelzug geschoben. Zudem wurde ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrendes Auto durch Trümmerteile beschädigt.

Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Die Fahrer der beiden Sattelzüge (34 und 36 Jahre alt) wurden leicht verletzt und ambulant behandelt. Der Autofahrer (50 Jahre) blieb unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zwei der Lkw wurden vollständig zerstört. Zudem wurden mehrere hochwertige Neufahrzeuge auf einem Autotransporter beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über eine Million Euro geschätzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher möglicherweise während der Fahrt eingeschlafen war. Zudem wurden im Führerhaus Medikamente aufgefunden. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zunächst voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Brinkum abgeleitet. Erst im weiteren Verlauf konnten einzelne Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die vollständige Freigabe erfolgte gegen Mittag. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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