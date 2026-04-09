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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0239--Grundschule mit Farbparolen beschmiert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Pastorenweg
Zeit: 	2.4.26 bis 8.4.26

Über das verlängerte Osterwochenende wurde ein Schulgebäude in Gröpelingen mit Farbe beschmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte sprühten großflächig mit schwarzer Farbe verfassungsfeindliche Symbole, wie Hakenkreuze sowie die Schriftzüge "Antifa" und "161" an eine Außenfassade und Fenster der Grundschule am Pastorenweg.

Die Schmierereien wurden am Mittwoch entdeckt, die Polizei alarmiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421-362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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