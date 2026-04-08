Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0236--Zeugenaufruf nach Überfällen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-West, Findorff, Gröpelingen Zeit: 7.4.26

Die Polizei Bremen sucht nach zwei bewaffneten Raubtaten am Dienstagabend im Bremer Westen Zeugen der Überfälle.

In Findorff betrat der bislang unbekannte Täter kurz vor Ladenschluss gegen 20.50 Uhr einen Kiosk an der Hemmstraße. Als dieser einen 32 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedrohte und Geld forderte, lief der 32-Jährige aus dem Laden. Daraufhin flüchtete der Räuber ohne Beute in Richtung Katrepeler Straße. Er wurde als dünn mit längeren, dunklen Haaren beschreiben. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Trainingsanzug, eine Einwegmaske sowie eine graue Tasche.

Gegen 21.20 Uhr überfiel ein unbekannter Mann eine Tankstelle an der Stapelfeldtstraße in Gröpelingen. Der maskierte Täter zückte ein Messer, trat hinter den Verkaufstresen und ließ sich die Kassen von einer Angestellten öffnen. Anschließend entnahm er Bargeld aus den Kassenladen und steckte dieses mit mehreren Zigarettenstangen in einen mitgebrachten blauen Sack. Danach flüchtete er über einen Zaun in Richtung Werfstraße. Auf der Flucht verlor einige Zigarettenschachteln. Der Flüchtige soll etwa 1,80 Meter groß sein, mit normaler Statur. Er war mit einer schwarzen Winterjacke mit Fellkragen und Kapuze sowie einer grauen Jogginghose, dunklen Schuhen und neongelben Handschuhen bekleidet.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen. Der Kriminaldauerdienst nimmt jederzeit Zeugenhinweise unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell