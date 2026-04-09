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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0241 --23 Katzen, zwei Kartons und viele Fragen--

POL-HB: Nr.: 0241 --23 Katzen, zwei Kartons und viele Fragen--
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Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Marschstraße
Zeit: 	07.04.26 - 08.04.26

Am Mittwochvormittag wurde die Polizei Bremen zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Marschstraße im Stadtteil Hemelingen gerufen. Ein aufmerksamer Bürger hatte am Eingang eines Friedhofs zwei Kartons entdeckt, aus denen leises Miauen drang.

Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: In den mit Paketband verschlossenen Kartons, die nur mit wenigen Luftlöchern versehen waren, befanden sich insgesamt 23 Katzen - darunter drei ausgewachsene Tiere sowie 20 neugeborene Kätzchen. Die Kartons waren im Inneren bereits durch Urin aufgeweicht, in einem Karton befand sich zudem etwas Katzenfutter.

Beim vorsichtigen Öffnen der Kartons nutzte ein vermutliches Muttertier die Gelegenheit zur Flucht. Die übrigen 22 Katzen wurden durch die Einsatzkräfte gesichert, zum Polizeikommissariat transportiert und dort erstversorgt. Anschließend wurden die Tiere - samt zwischenzeitlich gespendeter Futterrationen durch hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger - an das Tierheim Bremen übergeben.

Eine Überprüfung der ausgewachsenen Tiere mittels Chip-Lesegerät verlief ohne Ergebnis. Hinweise auf die bislang unbekannten Verantwortlichen liegen derzeit noch nicht vor.

Die Polizei Bremen hat eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gefertigt. Zeugenhinweise gehen an den KDD unter 0421 362-3888. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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