Feuerwehr Essen

FW-E: Holzschredder im Essener Stadthafen in Vollbrand - Brand schnell eingedämmt

Bild-Infos

Download

Essen-Bergeborbeck, Am Stadthafen, 24.02.2026, 22:24 Uhr (ots)

Am Dienstagabend, dem 24.02.2026, wurde die Feuerwehr Essen gegen 22:24 Uhr zu einem Brand auf dem Außengelände eines Entsorgungsunternehmens im Essener Stadthafen alarmiert. Dort war ein großer Holzschredder in Brand geraten.

Mitarbeiter des Betriebes bemerkten das Feuer und setzten umgehend einen Notruf ab. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte unternahmen sie erste Löschversuche. Beim Eintreffen des Löschzuges der nahegelegenen Feuerwache Stadthafen stand die Maschine bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen mit zwei handgeführten Strahlrohren vor, um die Flammen einzudämmen. Im weiteren Einsatzverlauf kamen größere Mengen Schaummittel zum Einsatz, um brennende Flüssigkeiten der Maschine gezielt abzulöschen.

Der Betreiber unterstützte die Einsatzmaßnahmen sehr gut mit technischen Mitteln. Unter anderem stellte ein Radladerfahrer den Schredder und umliegendes Material so frei, dass die Feuerwehr effektiv löschen und Glutnester erreichen konnte. Dadurch gelang es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung auf umliegende Gegenstände zu verhindern.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Zur Brandursache liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell