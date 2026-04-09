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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0240 --Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	08.04.2026

Nach mehreren Geldwäschedelikten fahndeten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer Heranwachsenden (Siehe auch Pressemitteilung 0237). Die 18 Jahre alte Gesuchte stellte sich noch am Mittwochabend an einer Polizeiwache

Die Verdächtige eröffnete im September 2025 mit einem verfälschten Personalausweis unter falscher Identität ein Bankkonto. Anschließend wurden unter Verwendung dieses Kontos Gelder im insgesamt fünfstelligen Bereich aus anderen Betrugsstraftaten entgegengenommen.

Die Polizei Bremen bittet um die Löschung der Fahndung und der Fotos.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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