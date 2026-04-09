Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0238 --Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Hans-Bredow-Straße Zeit: Sonntag, 05.10.2025, 23:10 Uhr

An einem Sonntagabend im vergangenen Herbst wurde ein 18-Jähriger nach einem Kino-Besuch in Bremen-Osterholz von mehreren Personen angegriffen und massiv verletzt.

Am 05. Oktober des vergangenen Jahres kam es nach dem Ende eines Films in einem Kino in der Hans-Bredow-Straße zu einem Angriff von vier bisher unbekannten Tätern gegenüber dem Heranwachsenden. Die Schläger attackierten den 18-Jährigen mit Schlägen und Tritten und ließen erst von ihm ab, als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dazwischenging. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Angegriffene musste aufgrund seiner massiven Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen und operiert werden. Bis heute ist er arbeitsunfähig.

Da die bisherigen umfangreichen Ermittlungen bisher nicht zum Erfolg führten, suchen Staatsanwaltschaft und Polizei jetzt mit Bildern nach den bisher unbekannten Tätern.

Bilder der Tatverdächtigen finden Sie hier:

https://sohub.io/c2xi

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

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