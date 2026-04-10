Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0244--Polizei deckt Drogenfahrten auf--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle-Hemelingen Zeit: 8. und 9.4.26, 12 bis 17 Uhr

Im Rahmen einer Aus- und Fortbildung zur Drogenerkennung im Straßenverkehr führte die Polizei Bremen am 8. und 9. April umfangreiche Verkehrskontrollen in der Nordstraße sowie am Autobahnzubringer Hemelingen durch. Unterstützt wurden die Kontrollen unter anderem von Polizeistudenten, vom Zoll und der Landeshauptkasse Bremen.

An beiden Tagen kontrollierten die Einsatzkräfte 412 Fahrzeuge und 514 Personen. Dabei stellten sie zahlreiche Verstöße fest, darunter zahlreiche Drogenfahrten sowie mehrere Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis. Insgesamt wurden 40 Blutentnahmen aufgrund des Verdachts auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel wie THC, Amphetamin oder Kokain durchgeführt- darunter lediglich zweimal durch Alkohol.

Besonders auffällig war unter anderem ein Kraftfahrer. Der Mann versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch von einem unmittelbar nachsetzenden Polizeifahrzeug gestoppt und zurück zur Kontrollstelle gebracht werden. Eine Überprüfung ergab, dass ihm in der Vergangenheit aufgrund übermäßigen Drogenkonsums die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Auch der aktuelle Test bestätigte erneut eine Beeinflussung durch Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Fahrt unter Rauschmitteln eingeleitet.

Neben eingeleiteter Strafverfahren wegen festgestellter Kfz-Steuervergehen durch den Zoll konnten 4700 gefälschte Zigaretten beschlagnahmt werden. Darüber hinaus vollstreckte die Landeshauptkasse offene Forderungen verschiedener Behörden.

Die erschreckend hohe Anzahl von 40 Blutentnahmen zeigt, wie wichtig das Thema Drogenerkennung, deren Ausbildung und Kontrollen mit diesem Schwerpunkt für die Verkehrssicherheit in Bremen sind. Die Polizei Bremen kündigt weitere Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr an.

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