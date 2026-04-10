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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0245 --Räuber gestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Süderstraße
Zeit: 	09.04.2026, 13:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten am Donnerstagmittag zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche am Hauptbahnhof. Sie sind verdächtig, kurz zuvor versucht zu haben, einem 59-Jährigen in der Neustadt eine Goldkette zu entreißen.

Gegen 13:30 Uhr stand der 59-Jährige in der Süderstraße und unterhielt sich mit einem Bekannten, als sich die beiden Jugendlichen näherten. Sie verwickelten den Mann zunächst in ein Gespräch in dessen Verlauf einer der Täter versuchte, ihm eine Halskette zu herunterzureißen. Diese ging dabei kaputt, blieb aber an der Kleidung hängen. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Eine Fahndung war schnell erfolgreich: Zivilfahnder der Bundespolizei erkannten die beiden Räuber am Hauptbahnhof wieder und Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen die beiden Jugendlichen aus Marokko und Algerien mit auf die Wache. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt, die weiteren Ermittlungen der Soko Junge Räuber dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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