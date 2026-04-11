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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0247--Polizei kontrolliert im Bahnhofsquartier--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt
Zeit: 	10.4.26, 21.30 bis 2 Uhr

Die Polizei Bremen führte vom frühen Freitagabend bis in die Nacht im Bahnhofsquartier Kontrollen durch. Dabei wurden über 70 Personen überprüft und Messer, gefährliche Gegenstände sowie Cannabis beschlagnahmt.

Im Fokus stand neben der Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität in der Bahnhofsvorstadt die Kontrolle der Waffenverbotszone. Es wurden 74 Personen kontrolliert und diverse Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten Messer, einen Schlagring und bei einem 18 Jahre alten Straßendealer mehrere Verkaufseinheiten Cannabis. Am Bahnhofsplatz kam es gegen 23 Uhr zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 36-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer Astsäge attackierte. Der 53-Jährige erlitt dabei eine Schnittwunde im Gesicht. Einsatzkräfte konnten den Angreifer noch mit der Säge in der Hand fassen und mussten den Einsatz der Schusswaffe androhen, damit er die Waffe fallen ließ. Dabei ließ der 36-Jährige auch ein Kampfmesser zurück.

Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt, das Messer sowie die Säge beschlagnahmt und Platzverweise erteilt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei macht deutlich: Die Maßnahme ist Teil einer langfristig angelegten Strategie zur nachhaltigen Erhöhung der Sicherheit im Bereich Bahnhofsvorstadt und Viertel. Auch in Zukunft werden gemeinsam mit Partnerbehörden gezielte Kontrollen - sowohl offen als auch verdeckt - fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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