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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Elektrowerkzeuge vom Betriebsgelände entwendet - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 24.03.2026, 15:15 Uhr bis Mittwoch, 25.03.2026, 08:15 Uhr, kam es am Willy-Brandt-Ring auf einem Betriebsgelände zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter betraten unbefugt das Gelände und versuchten anschließend, sich gewaltsam Zutritt zu einem Werkzeugschuppen zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Stattdessen entwendeten die Täter Elektrowerkzeuge aus dem Werkzeugfach eines dort abgestellten Arbeitsbühnenfahrzeuges. Die Höhe vom Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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