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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 29.03.2026 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Beschädigung an einem Fahrkartenautomaten durch Explosivstoff 38239 Salzgitter-Thiede, Am Bahnhof, 28.03.2026, 22:45 Uhr - 23:15 Uhr

Bislang unbekannte Täter nutzen Explosivstoff, um den am Bahnhof gelegenen Fahrkartenautomaten zu beschädigen. Dabei wurde er fast vollständig zerstört. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter 05341/18970 bei der Polizei Salzgitter zu melden.

Sachbeschädigung an einer Kirche

38228 Salzgitter-Lichtenberg, Kornstraße, 26.03.2026, 12:00 Uhr - 28.03.2026, 11:15 Uhr Bislang unbekannte Täter haben mehrere Teilfenster der Kirche mit Stöcken und Glasflaschen beschädigt. Es liegen noch keine Hinweise auf die Täter vor. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter Degler,PHK
Telefon: 05341/ 1897-217
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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