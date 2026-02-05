Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Snackautomat beschädigt - Baukran aufgebrochen - Grabschmuck entwendet

Fulda (ots)

Snackautomat beschädigt

Fulda. Am Mittwoch (04.02.), um 23.42 Uhr, wurde eine Bürgerin auf zwei unbekannte männliche Personen aufmerksam, die sich an einem Snackautomaten in der Niesiger Straße zu schaffen machten. Nach derzeitigem Stand versuchten die beiden Unbekannten den Automaten mit einem Schlagwerkzeug aufzubrechen und wurden während ihrer Tatausführung von der Zeugin gestört. Die Täter brachen anschließend ihren Versuch ab und flüchteten fußläufig. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Baukran aufgebrochen

Künzell. Zwischen Donnerstag (29.01.), 14 Uhr, und Mittwoch (04.02.), 8.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf nicht bekannte Art Zutritt zu einer Führerkabine eines abgestellten Krans in der Straße "In den Gründen". Hier entwendeten sie einen Bildschirm im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Grabschmuck entwendet

Kalbach. Es wurde erneut ein Diebstahl von Grabschmuck angezeigt, welcher sich auf dem Friedhof in Mittelkalbach zugetragen hat. In diesem Fall wurden im Zeitraum von Freitag (23.01.) bis Dienstag (03.02.) ein Grabkreuz gewaltsam von der Verankerung gelöst und entwendet. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell