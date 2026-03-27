Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.03.2026

Schöppenstedt (ots)

Versuchter Einbruch in eine Schule

Schöppenstedt, Wallpforte, 25.03.2026 von 17:00 Uhr bis 26.03.2026, 10:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft versuchte sich durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines Schulgebäudes gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Es erfolgte eine Spurensuche am Tatort. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der 05331 9330 zu richten.

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