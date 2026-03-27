POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 27.03.2026

Börßum (ots) - Gullideckel aus der Verankerung genommen Börßum, Mühlenweg, 26.03.2026 gegen 18:00 Uhr Eine 27-Jährige befuhr mit ihrem Pkw den Mühlenweg in Richtung Schlesierweg. Beim Abbiegen in die Straße "Am Silberberg" fuhr sie über einen Gullideckel, welcher teilweise aus der Verankerung herausgenommen wurde. Dadurch entstanden am Pkw Beschädigungen in ...

mehr