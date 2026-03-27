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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 27.03.2026

Peine (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Peine, Herrenfeldstraße, 26.03.2026 von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dort entwendete sie Schmuck. Durch die Tatortgruppe der PI SZ/PE/WF erfolgte eine Spurensuche am Tatort. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Peine unter der 05171 9990 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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