Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rettungsdienstliche Maßnahmen bei Großversammlung in Bonner Rheinaue

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Bonn (ots)

Bonn-Rheinaue, 21.03.2026: Anlässlich der Versammlung "Die Lage in Syrien", die am Samstag in der Bonner Rheinaue stattgefunden hat, war ein verstärkter Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst erforderlich. So kam es auf Grund der hohen Besucherzahl zu einigen individuellen rettungsdienstlichen Einsätzen. Im Laufe des Tages bis zum Abend waren zwölf Verletzte zu versorgen (Stand 20:45 Uhr). Die Einsatzleitung entschied sich entsprechend zusätzliche Einsatzkräfte im Umfeld der Versammlung bereitzuhalten.

Während im Laufe der Versammlung nur wenige individuelle rettungsdienstliche Einsätze verzeichnet wurden, erreichten ab 16 Uhr zunehmend Notrufe die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst. Daraufhin wurden zusätzliche Einsatzkräfte in den Bereich der Bonner Rheinaue entsandt. Am Herbert-Wehner-Platz, im Bereich der Kläranlage Süd sowie der Hauptbühne wurden Anlaufpunkte errichtet, um eine Versorgung individueller kleinerer Verletzungen zu gewährleisten. Für den nachfolgenden Transport in Krankenhäuser wurde im Bereich der Hauptzufahrt zur Bonner Rheinaue eine entsprechende Anfahrtszone für den Rettungsdienst initial eingerichtet.

Bis 20:45 Uhr musste der Rettungsdienst zwölf Verletzte versorgen. Fünf davon wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr Bonn, des Rettungs- und Notarztdienstes Bonn und Rhein-Sieg-Kreis, der Bonner Hilfsorganisationen sowie des Führungs- und Pressedienstes.

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