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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.03.2026

Börßum (ots)

Gullideckel aus der Verankerung genommen

Börßum, Mühlenweg, 26.03.2026 gegen 18:00 Uhr

Eine 27-Jährige befuhr mit ihrem Pkw den Mühlenweg in Richtung Schlesierweg. Beim Abbiegen in die Straße "Am Silberberg" fuhr sie über einen Gullideckel, welcher teilweise aus der Verankerung herausgenommen wurde. Dadurch entstanden am Pkw Beschädigungen in einer Höhe von ca. 750 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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