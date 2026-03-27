POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.03.2026
Börßum (ots)
Gullideckel aus der Verankerung genommen
Börßum, Mühlenweg, 26.03.2026 gegen 18:00 Uhr
Eine 27-Jährige befuhr mit ihrem Pkw den Mühlenweg in Richtung Schlesierweg. Beim Abbiegen in die Straße "Am Silberberg" fuhr sie über einen Gullideckel, welcher teilweise aus der Verankerung herausgenommen wurde. Dadurch entstanden am Pkw Beschädigungen in einer Höhe von ca. 750 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.
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