Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.03.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei führt eine Brandermittlung durch.

Salzgitter, Diebesstieg, Entsorgungszentrum, 26.03.2026 gegen 02:00 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf der Deponie zu einer Brandentwicklung. In einer Entsorgungshalle gelagerter Papiermüll geriet in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr war mit einem Großaufgebot eingesetzt. Derzeit kann die Polizei noch keine Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens machen.

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