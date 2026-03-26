Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.03.2026.

Landkreis Peine, Ilsede (ots)

Verkehrsunfall forderte verletzte Personen und höheren Sachschaden.

Ilsede, Gadenstedt, B 444 (Groß Ilsede in Richtung Gadenstedt), 25.03.2026, 20:50 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben ergaben, dass ein 24-jähriger Fahrer sowie eine 57-jährige Fahrerin mit ihren Pkws auf der B 444 aus Richtung Groß Ilsede kommend in Fahrtrichtung Gadenstedt fuhren.

Der Mann hatte mit seinem Pkw zum Überholen angesetzt, als sein Fahrzeug aus nicht bekannten Gründen mit dem Pkw der Frau kollidierte. Die Frau kam von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug wurde in den Graben geschleudert. Beide Fahrzeugführenden erlitten leichte Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften am Einsatzort betreut und mussten anschließend in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr ab. Aufgrund der Beschädigungen mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 35.000 Euro.

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