POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.03.2026. Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für den Bereich Peine. -ANLAGE-
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Peine (ots)
Das Polizeikommissariat Peine stellt heute ihre Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Bereich des Polizeikommissariats Peine vor. Insbesondere verweise ich auf das Zitat von Frau Julia Semper als Leiterin des Polizeikommissariats Peine hin. Für Rückfragen steht ihnen Herr Weinmeister, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, unter der Telefonnummer 05171 999-125 zur Verfügung.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
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