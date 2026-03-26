POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.03.2026. Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für den Bereich Peine. -ANLAGE

Cremlingen (ots) - Brand eines Carports Hordorf, Bergfeld, 25.03.2026 um 02:10 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Carport mit darunter abgestelltem Pkw und E-Bike (ohne Akku) in Brand. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Ford C-Max. Das Feuer breitete sich schließlich auf das angrenzende Dach des dazugehörigen Einfamilienhauses aus. Durch die Feuerwehr ...

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