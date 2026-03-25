Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.03.2026

Cremlingen (ots)

Brand eines Carports

Hordorf, Bergfeld, 25.03.2026 um 02:10 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Carport mit darunter abgestelltem Pkw und E-Bike (ohne Akku) in Brand. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Ford C-Max. Das Feuer breitete sich schließlich auf das angrenzende Dach des dazugehörigen Einfamilienhauses aus. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Hausbewohner wurde durch den Brand geweckt und hatte das Haus bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Das angrenzende Einfamilienhaus der Nachbarn sowie deren Pkw wurden durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf etwa 350.000 geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell