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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.03.2026.

Salzgitter (ots)

Polizei fahndet nach möglichem Unfallverursacher.

Salzgitter, Diebesstieg zwischen Heerter Straße und Nord-Süd-Straße, 23.03.2026, 13:35 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Fahrer bzw. die Fahrerin eines schwarzen Mercedes zum Überholen eines Lkw in die Gegenfahrspur wechseln musste. Hierbei hatte der zum Überholen ansetzende Mercedes einen entgegenkommenden VW eines 44-jährigen Mannes offensichtlich übersehen. Aufgrund der Gefahrensituation musste der 44-jährige Fahrer seinen Wagen massiv bis zum Stillstand abbremsen. Eine hinter dem VW fahrende 20-jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf.

Sowohl der von ihr benutzte Audi als auch der VW wurden erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 35.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Salzgitter bittet unter der Telefonnummer 05341 1897-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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