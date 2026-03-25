Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl von zwei Pedelecs

Wolfenbüttel, Mascheroder Straße, 19.03.2026 von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft entwendete zwei Pedelecs, die an einer Schranke zu einem Waldweg angeschlossen waren. Im Tatzeitraum hielten sich die Eigentümer der Pedelecs im angrenzenden Wald auf. Als sie zur Schranke zurückkehrten, waren die Pedelecs nicht mehr vor Ort. Hierbei handelt es sich um ein Herren-Mountainbike der Marke BBF in Blau und um ein Damen-Trekkingrad der Marke Kettler in Grau. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

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