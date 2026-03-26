Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

17-Jähriger beschädigte drei geparkte Fahrzeuge

Wolfenbüttel, Rosenwall, 25.03.2026 gegen 13:00 Uhr

Ein 17-jähriger Wolfenbütteler befuhr mit einem Pkw den Rosenwall in Richtung des Kreisels "Am Herzogtore". In einer leichten Rechtskurve kam der Wolfenbütteler in den Gegenverkehr und lenkte dagegen, sodass das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Dabei stieß er mit dem Pkw gegen drei geparkte Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 17.000 Euro entstand. Der 17-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

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