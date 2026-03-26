Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.03.2026.

Peine (ots)

Täter erbeuteten hochpreisigen Pkw aus einer Garage.

Peine, Eschenstraße, 26.03.2026, kurz nach Mitternacht.

Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft aus einer Garage einen schwarzen BMW entwendet hatten. Es können keine Angaben zum Tatgeschehen gemacht werden. Es ist ein Schaden in einer höheren fünfstelligen Summe entstanden.

Hinweisgebende werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05171 9990 an die Polizei Peine zu wenden.

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