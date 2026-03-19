Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - Zuviel eingepackt? - Polizei bietet Wiegeaktion für Camperinnen und Camper an und gibt Tipps für das richtige Beladen

Düsseldorf (ots)

Veranstaltungshinweis - Zuviel eingepackt? - Polizei bietet Wiegeaktion für Camperinnen und Camper an und gibt Tipps für das richtige Beladen

Das Polizeipräsidium Düsseldorf bietet für Camperinnen und Camper, ob neu im Hobby oder "alte Hasen", viel Beratung und aktive Hilfe an, z.B. das Wiegen Ihres "Lieblings". Was viele nämlich nicht bedenken: Wenn Sie Ihr Campingfahrzeug beladen, z. B. mit Stühlen, Tisch und Zelt, den Wassertank auffüllen und neben Bekleidung und Proviant noch zwei Erwachsene "einpacken", sind viele Fahrzeuge bereits hoffnungslos überladen.

Wenn Sie sicher sein wollen, kommen Sie doch einfach bei unseren Wiegeaktionen vorbei.

Am

Freitag, 27. März 2026, von 10:00 bis 13:00 Uhr

Dienstag, 31. März 2026, von 15:00 bis 18:00 Uhr

sind wir

auf dem

Gelände der Jugendverkehrsschule Düsseldorf,

Rather Broich 137 in 40472 Düsseldorf

für Sie da, um Ihr Fahrzeug kostenlos zu wiegen und/oder all Ihre Fragen zu beantworten, so auch zum Thema Ladungssicherung.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Tor zum Gelände wird erst kurz vor der Veranstaltung geöffnet. Eine Parkmöglichkeit vor dem Gelände ist nicht gegeben. Daher bitten wir, die Anreise nicht vor Veranstaltungsbeginn zu planen.

Bitte bringen Sie zur Wiegung Ihre Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) von Zugfahrzeug und Anhänger bzw. Wohnmobil sowie Ihren Führerschein mit.

(fie)

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