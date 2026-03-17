Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Misslungener Einbruch in Wohnung - 48-Jähriger beim Fluchtversuch festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 16.03.2026, 11:28 Uhr

Am Montagvormittag kam es in der Düsseldorfer Stadtmitte zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße. Ein 48-jähriger Mann kolumbianischer Herkunft sowie ein bislang unbekannter weiterer Tatverdächtiger hatten versucht, gewaltsam in eine Wohnung einzudringen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen informierte ein Anwohner die Leitstelle der Polizei, dass zwei Männer aktuell versuchen würden, bei ihm einzubrechen. Sofort hinzugerufene Polizisten des Schwerpunktdienstes der Polizeiinspektion Mitte konnten sich Zugang zum Mehrfamilienhaus verschaffen und einen flüchtenden Tatverdächtigen noch aus einem Fenster klettern sehen. Filmreif versuchte er über die dortige Außenfassade auf ein anliegendes Dach zu gelangen. Handlungsschnell eilten die Beamten dem Mann nach und konnten ihn kommunikativ davon überzeugen, sich von der Fassade auf einen anliegenden Balkon fallen und dort widerstandslos festnehmen zu lassen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 48-jährigen Kolumbianers fanden die Einsatzkräfte eigens präpariertes Werkzeug, das mutmaßlich zum Aufhebeln von Türen verwendet wird.

Der festgenommene Mann verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen ihn wurde unter anderem eine Strafanzeige wegen unerlaubten Aufenthalts gefertigt. Er wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Identität des zweiten Tatverdächtigen, dauern an. Zeugen werden gebeten sich an das Einbruchskommissariat der Düsseldorfer Polizei (KK14) unter der Telefonnummer 0211 870 0 zu werden.

(ff)

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