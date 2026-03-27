Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wolfenbüttel, Leopoldstraße, 24.03.2026 gegen 16:30 Uhr

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen warf eine Gruppe von Kindern vom Gehweg aus Steine auf vorbeifahrende Pkw. Es handelte sich um eine Gruppe bestehend aus drei Jungen. Durch die Steinwürfe wurde ein vorbeifahrender Pkw am Dach beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Einer der drei Jungen trug eine orangefarbene Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

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