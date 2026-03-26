Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.03.2026.

Salzgitter (ots)

Schwerer Raub, Polizei fahndet nach flüchtigem Täter.

Heere, Hauptstraße, 26.03.2026, 01:45 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben ergaben, dass sich eine männliche Person den gewaltsamen Zutritt in das Wohnhaus verschafft hatte. Im Tatverlauf wurden die Räume des Hauses nach Wertsachen durchsucht. Hierbei traf der Täter offensichtlich auf das schlafende Ehepaar. In Folge einer sich anschließenden körperlichen Auseinandersetzung erlitt der Ehemann leichtere Verletzungen. Bei der Tatausführung wurde das Ehepaar mit einem Messer bedroht.

Der Täter erbeutete insbesondere eine dreistellige Bargeldsumme.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter ein. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180 cm groß, war dunkel gekleidet.

Die Polizei Salzgitter bittet Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

Bei den Ermittlungen kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich der Täter bereits im Vorfeld der Tat auffällig in der Ortschaft aufgehalten haben könnte. Aus diesem Grund bitten wir die Bevölkerung, ihre privaten Kameras auf verdächtige Personen hin zu überprüfen.

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