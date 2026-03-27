Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.03.2026

Salzgitter-Hallendorf (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Salzgitter-Hallendorf, Nord-Süd-Straße, 26.03.2026 gegen 09:00 Uhr

Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem PKW (Ford) die Nord-Süd-Straße in Richtung der Kreuzung Diebesstieg. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem verkehrsbedingt vor ihm wartenden PKW (Opel) eines 58-jährigen Verkehrsteilnehmers. Bei dem Zusammenstoß wurde der PKW des 58-Jährigen in den Gegenverkehr geschoben. Eine entgegenkommende 50-jährige PKW-Fahrerin (VW) konnte dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 65-jährige Fahrer des Fords erlitt durch den Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand keine Verletzungen. Der 58-jährige Fahrer, sowie der 58-jährige Beifahrer des Opels erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in das Klinikum Braunschweig gebracht. Die 50-jährige Fahrerin des VWs zog sich durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Halswirbelsäulen-Verletzung, sowie ein Thoraxtrauma in das Helios Klinikum Salzgitter Lebenstedt eingeliefert. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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