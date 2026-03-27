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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.03.2026

Cremlingen (ots)

Vermeintlicher Verkehrsunfall

Hemkenrode, Kreisstraße 637, 26.03.2026 gegen 14:30 Uhr

Ein Fahrzeugführer vergaß das Mobiltelefon auf seinem Fahrzeugdach. Das Mobiltelefon fiel während der Fahrt vom Fahrzeug und löste einen E-Call aus. Dadurch wurden sowohl die Feuerwehr, der Rettungsdienst samt Hubschrauber, als auch die Polizei alarmiert. An dem genannten Unfallort auf der K 637 konnte kein Unfall festgestellt werden. Der Verlierer des Mobiltelefons meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei und gab den Verlust des Geräts an. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer fand das Mobiltelefon, welches später an den Verlierer zurückgegeben werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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