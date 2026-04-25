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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.04.2026, ereignete sich im Zeitraum von 07:45 Uhr - 16:10 Uhr, in Emmendingen, Markgrafenstraße, auf dem dortigen Parkplatz Innenstadt, ein Verkehrsunfall, bei dem sich einer der beiden Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach Sachlage kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw, Seat, Modell Formentor (ähnl. SUV), Farbe Weiß, welcher durch den Anstoß massiv an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.500,00 Euro.

Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls stand der Seat in der hinteren Parkreihe.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

SK/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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