Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mann bedrohte Passanten mit Schreckschusswaffe vor einem Supermarkt in Plaidt am 15.04.2026

Polizei sucht Zeugen

Plaidt (ots)

Am Mittwoch, den 15.04.2026, um 19:07 Uhr wurde der Polizeiinspektion Andernach eine männliche Person gemeldet, die vor einem Supermarkt in der Rathausstraße in Plaidt mit einer Pistole hantiere. Der Mann habe wahllos auf Passanten gezielt. Geschossen habe er nicht.

Unter Bezugnahme auf die Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach von Mittwoch, den 15.04.2026, 22:19 Uhr, bittet die Polizei nun Augenzeugen und insbesondere Personen, die unmittelbar mit dem Täter konfrontiert waren, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

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