Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: ----Pressemeldung der Polizeiinspektion Simmern--- Verstärkte Verkehrskontrollen: Die Polizeiinspektion Simmern zieht Bilanz

Koblenz (ots)

In der Woche vom 13. bis 17. April 2026 führten die Polizeiinspektion Simmern und die Polizeiwache Hahn verstärkte Verkehrskontrollen mit Fokus auf Alkohol- und Drogeneinfluss durch. Am 16. April wurde hierzu eine stationäre Kontrollstelle auf der B50 eingerichtet, unterstützt durch Kräfte der Bereitschaftspolizei.

Insgesamt wurden 179 Fahrzeuge überprüft. In zehn Fällen bestand der Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln - acht davon im Zusammenhang mit Cannabis, ein Fall mit synthetischen Drogen und ein weiterer unter Alkoholeinfluss. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet, die Weiterfahrt jeweils untersagt.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte weitere Straftaten fest, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstöße gegen den Versicherungsschutz. Eine Person wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen.

Zusätzlich wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten wegen Handy- und Geschwindigkeitsverstößen sowie unzulässiger technischer Veränderungen an Fahrzeugen geahndet. In letzteren Fällen wurde die Weiterfahrt unter Auflagen gestattet.

In vier Fällen erkannten die Beamten bereits vor Fahrtantritt Alkohol- oder Drogeneinfluss und verhinderten so mögliche Trunkenheitsfahrten.

Die Polizei betont, dass Alkohol, Drogen, überhöhte Geschwindigkeit und Ablenkung weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle zählen. "Die Ergebnisse zeigen, dass wir Gefahren frühzeitig erkennen und wirksam gegensteuern können. Jeder Verzicht auf Alkohol oder Drogen am Steuer sowie jede vermiedene Ablenkung erhöht die Verkehrssicherheit", so der Leiter der Polizeiinspektion Simmern, Dennis Litz.

Die Polizei wird auch künftig entsprechende Maßnahmen treffen, um die Verkehrssicherheit weiter zu stärken.

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