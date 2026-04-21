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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Bendorf, Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses - 2 Personen leicht verletzt

Bendorf (ots)

Gegen 17:39 Uhr, kam es in Bendorf, in der Straße Am Röttchenshammer, zu einem Brandeinsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Küchenbereich einer Wohnung, im obersten Stockwerk, des Mehrfamilienhauses, zu einem Brandgeschehen. 2 Bewohner (60 und 13 Jahre alt) wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Wohnung selbst ist aktuell nicht bewohnbar. Der Rest des Hauses wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Im Einsatz waren starke Kräfte der Feuerwehr Bendorf, der Rettungsdienst und die Polizei Bendorf.

Rückfragen bitte an:

Nachfragen für Presseorgane:
Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622/94020
pibendorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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