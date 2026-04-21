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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pkw stark beschädigt-Unfallstelle gesucht

Koblenz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.04.2026, stellten Beamte der Polizeiinspektion Koblenz 1 in der Eduard-Müller-Straße im Stadtteil Koblenz-Goldgrube einen stark verunfallten PKW, ein schwarzer Peugeot mit französischer Zulassung, fest. Dem vor Ort befindlichen, stark alkoholisierten Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eröffnet. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde sichergestellt. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, die derzeit unbekannte Unfallörtlichkeit zu finden. Daher werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu einem möglichen Unfallgeschehen geben können oder entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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