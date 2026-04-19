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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Außenspiegel abgefahren: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bendorf (ots)

Am Samstagnachmittag, den 18.04.2026, kam es in der Remystraße in Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen Nachmittag beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Im Vorbeifahren wurde der linke Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizeiinspektion Bendorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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