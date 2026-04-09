Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 08.04.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:52 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einen Betrieb in die Peddenöderstrasse alarmiert. Das Objekt und der Betroffene Bereich des Ausgelösten Melders wurde durch einen "Atemschutztrupp" kontrolliert, allerdings konnte keine bestimmungsgemäße Auslösung der Brandmeldeanlage ausfindig gemacht werden und die 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreis, konnten Ihren Einsatz um 08:24 Uhr beenden.

Um 10:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Technischen Hilfeleistung in die Straße: "Zur Laube" alarmiert. Ein Rettungswagen des Ennepe- Ruhr- Kreis hatte sich in einer Zufahrt festgefahren. Die Einsatzkräfte des Hilfeleistungslöschfahrzeuges unterlegten die Reifen der Hinterachse des "RTW" mit "Rüsthölzern" und konnten somit nach kurzer Zeit den Rettungswagen befreien. Während des Einsatzes wurde die Erstversorgung des Patienten sichergestellt und der Transport wurde durch einen weiteren, zur Einsatzstelle alarmierten RTW durchgeführt. Die 4 Einsatzkräfte konnten den Einsatz um 11: 24 Uhr beenden.

Um 11:42 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Industriebrand in einen metallverarbeitenden Betrieb in die Heilenbeckerstrasse alarmiert. In dem Kellergeschoss des Betriebes war es, aus bislang ungeklärter Ursache, zu einem Schadenfeuer gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Kellergeschoss und mehrere Bereiche des Erdgeschosses verraucht und alle Mitarbeiter des Betriebes fanden sich vorbildlich und unbeschadet an den vorgesehenen Sammelplätzen ein. Im Kellergeschoss brannten ein aufgerolltes Förderband und mehrere Holzpaletten. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurden Einsatzabschnitte gegründet, die Brandbekämpfung und eine sogenannte "taktische Ventilation" zur Entrauchung durchgeführt. Im Einsatz waren 48 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Kreisfeuerwehrzentrale des Ennepe-Ruhr-Kreises und die Polizei. Der Einsatz konnte um 13:48 Uhr beendet werden.

Um 23:25 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in einem Betrieb in die Kölnerstrasse gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine Werkhalle verraucht und mehrere Rauchwarnmelder der Brandmeldeanlage hatten ausgelöst. Nach umfangreicher Erkundung konnten Öldämpfe einer Maschine als Grund für die Auslösung ausfindig gemacht werden. Die Werkhalle wurde belüftet und um 00:30 Uhr konnten die 16 eingesetzten Einsatzkräfte ihren Einsatz beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell