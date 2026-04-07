FW-EN: Brandmeldeanlage
Ennepetal (ots)
Am 06.04.2026 um 17:16 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal durch eine Brandmeldeanlage in den Stadtteil Voerde gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass angebranntes Essen für die Alarmierung verantwortlich war. Hierbei wurden keine Personen geschädigt. An dem Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte aus zwei Löscheinheiten, sowie der Hauptwache beteiligt
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