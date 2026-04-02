Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr rettet Katze

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Ennepetal (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 17:00 Uhr in den Amselweg alarmiert. Grund für den Einsatz war eine Katze die in einem Lichtschacht saß und diesen ohne Hilfe nicht wieder verlassen konnte. Die Katze konnte von den Einsatzkräften befreit werden und wurde mit zur Feuerwache genommen. Hier wurde durch das Ordnungsamt der Chip ausgelesen und die Katze konnte kurze Zeit später wohlbehalten an ihre Halterin übergeben werden.

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