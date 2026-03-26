Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Mittwoch, den 25.03.2026, zu zwei Einsätzen alarmiert.

Um 15:30 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit sechs Einsatzkräften zu einem Mülleimerbrand in der Friedrichstraße aus.

Um 17:20 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal erneut alarmiert, Alarmstichwort "Unwetter einzeln" Nach längerer Suche wurde die Einsatzstelle nicht gefunden. Dabei konnte keine Gefährdung festgestellt werden.

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 00:10 Uhr, wurde das HLF zur Unterstützung für den Rettungsdienst mit sechs Einsatzkräften ausgerufen. In der Zwischenzeit bereiteten die restlichen hauptamtlichen Kräfte eine Rettungshubschrauberlandung mit drei Einsatzkräften vor. Die Vorbereitungen waren Vorsichtsmaßnahmen, der RTH musste nicht landen und wurde abbestellt.

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