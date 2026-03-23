Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 22.03.26 um 16:28 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer Ölspur auf der L 699 in Höhe einer Firma alarmiert. Der Gerätewagen Gefahrgut rückte mit 2 Feuerwehrmännern aus. Die Betriebsmittelspur begann in Breckerfeld-Holthausen, wo auch schon die Feuerwehr Breckerfeld tätig war, und zog sich bis zu der Firma auf Ennepetaler Stadtgebiet. Es wurden 3 Ölwarnschilder aufgestellt und eine Fachfirma zur Reinigung der Straße informiert. Der Einsatz endete um 17:31 Uhr.

Am 22.03.26 um 22:53 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Containerbrand in der Schulstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass 3 Mülltonnen brannten. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug vor Ort. Das Feuer wurde gelöscht. Der Einsatz endete um 23:33 Uhr.

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