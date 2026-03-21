Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze Feuerwehr Ennepetal am 21.03.2026

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 21.03.2026 rückte die Feuerwehr Ennepetal im Tagesverlauf zu drei Einsätzen im Stadtgebiet aus. Gegen 09:30 wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache zu einer Hilfeleistung an den Büttenberg alarmiert. Nach kurzer Zeit konnte der Einsatz beendet werden. Ca eine Std. später gegen 10:30 ging es für die Kollegen weiter in den Ortsteil Voerde, hier wurde der Rettungsdienst beim Transport eines Patienten unterstützt. Auch dieser Einsatz konnte in kurzer Zeit abgearbeitet werden. Weiter ging es dann gegen 13:30 in den Ortsteil Milspe, hier beseitigte die Feuerwehr eine Betriebsmittelspur.

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