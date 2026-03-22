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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Heimrauchmelder löst aus

Ennepetal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache gemeinsam mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr in den Ortsteil Voerde alarmiert. Hier hatte ein Heimrauchmelder Alarm geschlagen. Nach kurzer Zeit konnte jedoch festgestellt werden, dass es sich um eine Fehlauslösung handelte, womit der Einsatz zügig beendet werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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