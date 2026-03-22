FW-EN: Heimrauchmelder löst aus
Ennepetal (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache gemeinsam mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr in den Ortsteil Voerde alarmiert. Hier hatte ein Heimrauchmelder Alarm geschlagen. Nach kurzer Zeit konnte jedoch festgestellt werden, dass es sich um eine Fehlauslösung handelte, womit der Einsatz zügig beendet werden konnte.
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