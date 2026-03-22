FW-EN: Heimrauchmelder löst aus

Ennepetal (ots) - Am Samstag den 21.03.2026 rückte die Feuerwehr Ennepetal im Tagesverlauf zu drei Einsätzen im Stadtgebiet aus. Gegen 09:30 wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache zu einer Hilfeleistung an den Büttenberg alarmiert. Nach kurzer Zeit konnte der Einsatz beendet werden. Ca eine Std. später gegen 10:30 ging es für die Kollegen weiter in den Ortsteil Voerde, hier wurde der Rettungsdienst beim ...

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