Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte stiehlt Goldkette

Letmathe (ots)

Am 11.03.2026, gegen 14:15 Uhr, wurde eine 60-jährige Letmatherin an der Brinkhofsstraße Opfer eines Diebstahls. Sie wartete dort auf einen Abschleppdienst, als ein silberner Kombi in ihrer Höhe anhielt. Die Beifahrerin fragte ihr Opfer nach dem Weg. Einige Minuten später kehrte das Auto erneut zurück. Die Beifahrerin, ca. 30 bis 40 Jahre alt, stieg aus und wollte der Dame zunächst angeblich Geld schenken. Als die ablehnte, bot sie ihr Schmuck an. Die fremde Frau legte ihr eine Halskette um. Von der Situation zunächst so überrascht, stellt sie erst im Nachgang fest, dass die fremde Frau ihr auf diese Weise ihre eigene wertvolle Goldkette entwendet hatte. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter der 02371/91990 entgegen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Diebstahls- und Betrugsmaschen. Lassen Sie sich nicht durch vorgetäuschte Notlagen oder anderen Tricks ablenken und seien Sie aufmerksam. Bleiben Sie misstrauisch gegenüber fremden Personen. Achten Sie auf ihre Geldbörsen und andere Wertgegenstände. Im Verdachtsfall informieren sie die Polizei unter der Notrufnummer 110. (bu)

