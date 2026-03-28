Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 28.03.2026, rückte die Feuerwehr Ennepetal im Tagesverlauf zu sieben Einsätzen im Stadtgebiet aus. Um 11:21 Uhr wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug zu Ölflecken auf dem Fußweg um die Heilenbecker Talsperre alarmiert. Die Ölflecken wurden abgestreut und das kontaminierte Bindemittel wieder aufgenommen. Kurze Zeit später, um 13:13 Uhr, ging es für die Kollegen wieder zur Heilenbecker Talsperre. Im Überlaufbecken der Talsperre war eine Nutria in einer Notlage, wurde mit einem Käscher erfolgreich aus dem Becken gerettet und unverletzt wieder in ihr natürliches Habitat entlassen. Weiter ging es um 16:26 Uhr in die Hembecker Talstraße. Dort liefen Betriebsstoffe aus einem defekten Personenkraftwagen aus. Diese wurden ebenfalls abgebunden und die Einsatzstelle dem Abschleppdienst und der Polizei übergeben. Währenddessen wurde um 16:55 Uhr ein Baum im Gleisbett der Talbahn im Ortsteil Milspe gemeldet. Hierzu rückten die Drehleiter der Hauptwache sowie das Hilfeleistungslöschfahrzeug des Löschzuges Milspe / Altenvoerde aus. Vor Ort wurde der Baum mit der Motorkettensäge zerkleinert und mit einer Winde aus dem Gleisbett gezogen. Um 18:16 ging es für die hauptamtlichen Kollegen wieder zu einer Ölspur nach Voerde, die schnell abgearbeitet werden konnte. Kurz vorher, um 18:13 Uhr, musste der Rettungsdienst bei einer Reanimation unterstützt werden. Hier rückten die Drehleiter der Hauptwache und das Hilfeleistungslöschfahrzeug des Löschzuges Milspe / Altenvoerde aus um den Rettungsdienst beim Transport eines Patienten aus dem ersten Obergeschoss zu unterstützen.

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